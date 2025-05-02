TÜİK Türkiye'deki en acı gerçeği ortaya koydu: Kırmızı ette kırmızı alarm

Buna göre 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 ton olan kırmızı et üretimi, 2024 yılında %11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti üretimi %10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi %22,8 azalarak 99 bin 532 ton, manda eti üretimi ise %10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu.