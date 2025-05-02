TÜİK Türkiye'deki en acı gerçeği ortaya koydu: Kırmızı ette kırmızı alarm
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kırmızı et üretim istatistiklerini duyurdu. Kırmızı et üretimi geçen yıl yüzde 11,7 düşüşle 2 milyon 105 bin 895 tona geriledi. Bu rakam ise kırmızı et üretiminin son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kırmızı et üretim istatistiklerini duyurdu. Kırmızı et üretimi geçen yıl yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 tona geriledi.
Buna göre 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 ton olan kırmızı et üretimi, 2024 yılında %11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti üretimi %10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi %22,8 azalarak 99 bin 532 ton, manda eti üretimi ise %10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu.
Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton iken 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Kırmızı et üretiminin, 2023 yılında %70,1'ini sığır eti, %23,9'unu koyun eti, %5,4'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluştururken, 2024 yılında %70,4'ünü sığır eti, %24,2'sini koyun eti, %4,7'sini keçi eti ve %0,7'sini manda eti oluşturmuştur.