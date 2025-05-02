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TÜİK Türkiye'deki en acı gerçeği ortaya koydu: Kırmızı ette kırmızı alarm

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kırmızı et üretim istatistiklerini duyurdu. Kırmızı et üretimi geçen yıl yüzde 11,7 düşüşle 2 milyon 105 bin 895 tona geriledi. Bu rakam ise kırmızı et üretiminin son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
TÜİK Türkiye'deki en acı gerçeği ortaya koydu: Kırmızı ette kırmızı alarm - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kırmızı et üretim istatistiklerini duyurdu. Kırmızı et üretimi geçen yıl yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 tona geriledi. 

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TÜİK Türkiye'deki en acı gerçeği ortaya koydu: Kırmızı ette kırmızı alarm - Resim: 2

Buna göre 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 ton olan kırmızı et üretimi, 2024 yılında %11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti üretimi %10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi %22,8 azalarak 99 bin 532 ton, manda eti üretimi ise %10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu.

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TÜİK Türkiye'deki en acı gerçeği ortaya koydu: Kırmızı ette kırmızı alarm - Resim: 3

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton iken 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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TÜİK Türkiye'deki en acı gerçeği ortaya koydu: Kırmızı ette kırmızı alarm - Resim: 4

Kırmızı et üretiminin, 2023 yılında %70,1'ini sığır eti, %23,9'unu koyun eti, %5,4'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluştururken, 2024 yılında %70,4'ünü sığır eti, %24,2'sini koyun eti, %4,7'sini keçi eti ve %0,7'sini manda eti oluşturmuştur.

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