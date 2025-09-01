  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu

Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu

Antalya'da butiğe giren bir İngiliz grup ve esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga turistlerin kaçmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA
Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu - Resim: 1

Antalya'nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir butiğin önünde oturan İngiliz turistler ve bir işletme çalışanı arasında başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü.

1 / 5
Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu - Resim: 2

Esnafın etrafını çeviren 6 İngiliz turistler önce esnafa kafa attılar sonra yumruklamaya ve yerde tekmelemeye başladılar. 

2 / 5
Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu - Resim: 3

Çevre esnaf, olaya müdahale edince kavga büyüdü. Bir İngiliz turistin yerde bulunan parke taşını alarak esnafa attığı gözlenirken, esnaf ise kendilerini şemsiyeler ile savundu.

3 / 5
Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu - Resim: 4

Kavganın büyümesi üzerine İngilizler bir otele sığındı. Olay yerine polis ekipleri takviye edilirken, esnaf ve İngiliz turistler arasında yaralananlar oldu. Konuyla ilgili soruşturma açılırken, belediye ekipleri iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürledi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 / 5