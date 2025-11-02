Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı
Yeni yıl yaklaşırken uzmanlar asgari ücret tahminlerini paylaşmaya başlarken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun NOW TV ekranlarında katıldığı canlı yayında açıkladığı 2026 yılı zamlı asgari ücret talebi herkese "ah keşke" dedirtti.
Türkiye’de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı yeni yıl yıklaşırken yeniden konuşulmaya başlandı.
2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmaması sonrası gözler, yeni yılda belirlenecek rakama çevirmiş durumda.
Uzman isimler asgari ücret için yüzde 30 civarında bir zam öngördüklerini açıklarken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun canlı yayındaki çağrısı dikkat çekti.
NOW TV'deki canlı yayına katılan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026'da asgari ücretin 45 bin TL olması gerektiğini belirtti.
