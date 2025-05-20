Tüm çalışanların maaşına bir ''zorunlu'' kesinti daha geliyor
Milyonlarca çalışanın ikinci emeklilik hakkı olarak tanıtılan ve kısa adı TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası için ayrıntılar belli oldu... Emekli olduktan sonra BES gibi ikinci bir emekli maaşı imkanı sunacak olan TES nedeniyle tüm çalışanların maaşlarında "zorunlu kesinti" dönemi de başlıyor.
Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi bundan 2 yıl önce 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) girmişti. Üzerinden geçen 2 yıl sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, AK Parti'nin geçtiğimiz Pazar günü AK Parti'nin 8. Olağan Kurultayı'nda TES'i tekrar duyurdu. Peki bu yıl yürürlüğe girmeye beklenen ve "ikinci emekli maaşı imkanı sağlayacağı" açıklanan BES'in kardeşi TES'in ayrıntılarında neler var ?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra çalışan emeklilerin gelirlerin düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemle çalışanlar iki emekli maaşı alma imkânına kavuşacak. Sabah gazetesinin haberine göre çalışan herkes sisteme girebilecek. Daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de sistem ile ikinci emeklilik imkânına kavuşabilecek.
Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacak. Böylece hem SGK, hem de TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) primleri ödenecek. Bugün 45 yaş altına uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) benzeri bir uygulama ile primler birikecek. Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Yeni sistem de zorunlu olacak ve süre sonunda emeklilik kazanılacak.
Çalışanların SGK primlerini işveren ödüyor. Bağ-Kur'da ise kendileri ödeme yapıyor. Tamamlayıcı sistemde üçlü bir yapı olacak. Modele göre kişi brüt maaşının en az yüzde 3'ünü öderken işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ödenen prim miktarının yüzde 30 kadarını da devlet katkısı yapılacak. Şu anki sistemde emeklilik şartları 10 yıl 56 yaş olarak belirlenmiş durumda. Sistemde 10 yıl çalışan 56 yaşına geldiğinde emekli olacak. 2000 sonrası şartlar düşünüldüğünde SGK'da 7 bin gün prim ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. 2000 sonrası işe giren birisi SGK öncesinde TES'den emekli olabilecek.