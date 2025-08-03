Tüm denklemleri bozan en geniş kapsamlı seçim anketinde tüm dengeler değişti
THEMİS Araştırma 26 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 10 ilde gerçekleştirdfiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Themis seçmenlere hem "bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olduğu bir Cumhurbaşkanlığı seçimini sordu. İşte her detayıyla dikkat çeken o anket sonuçları...
Themis Araştırma 10 ilde 26 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Ankette katılımcılara sorulan "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlarda CHP hem kararsızlar dağıtılmadan önce hem de kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra Türkiye'nin birinci partisi olarak yer aldı.
Kamuoyu araştırmasında katılımcılara Kendinizi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tanımlarsınız sorusuna verilen yanıtlarda en yüksek oy oranını %34,5 oranla "Atatürkçü" diyenler sağladı.
Themis'in kamuoyu araştırmasında "Bu hafta bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisinin Cumhurbaşkanı olmasını istersiniz" sorusunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara birinci sırada yer aldı. Erdoğan'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.