Tüm dünya diken üzerinde! Biden, Putin'i tehdit etti
ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, Batılı liderlerin askeri hazırlıkları hızlandırması ve Avrupa'yı potansiyel bir enerji arz şokundan koruması planları nedeniyle eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Vladimir Putin'e karşı kişisel yaptırımlarda bulunulacağını söyledi.
Oldukça nadir görülen bu tehdidin sebebi ise Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir yerde yığılmış durumda olması ve NATO'nun kuvvetlerinin beklemede olması.
1 / 9
Biden konuşmasında Moskova'yı uzun süredir ekonomik yaptırımlar konusunda uyardığını belirterek Putin'e karşı şahsen yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek bir ilke imza attı.
2 / 9
Biden ayrıca, Rusya'nın 100 bin askerle Ukrayna'ya girmesi halinde bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını da dile getirdi. Bu nedenle de dünyanın değişeceğini ifade etti.
3 / 9
Gazetecilerden biri böyle bir durumda direkt Putin'in kendisine yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna Biden'dan net olarak "Evet" yanıtı geldi.
4 / 9