Tüm dünya onları konuşuyor: 2 erkek, 2 kadın çok eşli yaşıyorlar

İlişkilerinin hızlı ve organik bir şekilde başladığından söz eden Brooklyn, “Zaman zaman aramızda kıskançlık olabiliyor. Ancak mükemmel bir uyumumuz var. Şu ana kadar bulduğumuz en iyi etiketin heteroseksüel bir dörtlü olduğunu düşünüyorum.Ya da bir çoklu dörtlü ya da ikili bir çift ilişkisi." dedi.