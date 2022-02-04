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Tüm dünyanın gözü bu kuyuda! Günlerdir süren yaşam savaşı

Fas'ta saatlerdir bir trajedi yaşanıyor. 3 gündür kayıp olan 5 yaşındaki Rayan'nın, 33 metre derinlikteki bir kuyuya düştüğü ortaya çıktı.

Tüm dünyanın gözü bu kuyuda! Günlerdir süren yaşam savaşı - Resim: 1

Ülkenin Chefchaouen bölgesinde, felaketi aratmayan bir olay yaşanıyor. 33 metrelik bir kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk 3 gündür kurtarılmayı bekliyor.

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Tüm dünyanın gözü bu kuyuda! Günlerdir süren yaşam savaşı - Resim: 2

Çocuğun, babasının onu saatler süren araması sonucu kuyuda olduğu ortaya çıktı.

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Tüm dünyanın gözü bu kuyuda! Günlerdir süren yaşam savaşı - Resim: 3

Kurtarma ekipleri çocuğu kurtarmak için canla başla çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, çocuğa oksijen ve su ulaştırdığını dile getirdi.

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Tüm dünyanın gözü bu kuyuda! Günlerdir süren yaşam savaşı - Resim: 4

Kuyunun yapısından dolayı çocuğun sıkıştığı deliğe giremediklerini söyleyen ekipler, ayrıca çocuğu izlemek için kuyunun içine bir kamera da gönderdi.

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