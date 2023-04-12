Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz!

"Bursa'da devam eden yağışların, yarın da gün boyunca aralıklarla süreceği, bu geceden itibaren yüksek rakımlı yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."