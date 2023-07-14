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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi

Sinema dünyasının gelmiş geçmiş en iyi gerilim tarzında erotik filmleri belli oldu.

Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi - Resim: 1

IndieWire'ın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ryan Lattanzio, Adrian Lyne'dan Brian De Palma'ya en iyi 20 erotik gerilim filmini seçti.

Duvar'ın aktardığına göre IndieWire'ın seçtiği en iyi 20 erotik gerilim filmi şöyle...

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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi - Resim: 2

Amerikan Jigolo (1980)

Yönetmeni: Paul Schrader

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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi - Resim: 3

Devriye (1980)

Yönetmeni: William Friedkin

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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi - Resim: 4

Öldürmeye Hazır (1980)

Yönetmeni: Brian De Palma

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