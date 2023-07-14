Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi
Sinema dünyasının gelmiş geçmiş en iyi gerilim tarzında erotik filmleri belli oldu.
IndieWire'ın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ryan Lattanzio, Adrian Lyne'dan Brian De Palma'ya en iyi 20 erotik gerilim filmini seçti.
Duvar'ın aktardığına göre IndieWire'ın seçtiği en iyi 20 erotik gerilim filmi şöyle...
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Amerikan Jigolo (1980)
Yönetmeni: Paul Schrader
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Devriye (1980)
Yönetmeni: William Friedkin
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Öldürmeye Hazır (1980)
Yönetmeni: Brian De Palma
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