Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma keşif
Tunceli’de bulunan Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu. Ulaşım zorluğu nedeniyle askeri helikopterle Kent Müzesine taşınan parçalar yapılacak bakımın ardından sergilenecek.
Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu. İhbar üzerine müze yetkilileri harekete geçti. Kırsal kesimde bulunan parçaların araçla alınamaması üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’a aktarıldı.
Vali Özkan’ın talimatıyla parçalar, askeri helikopterlerle alınarak Tunceli Kent Müzesine getirildi. Burada bakım ve restorasyonu yapılacak olan parçalar sergilerde kullanılacak.
Bulunan parçalara ilişkin bilgi veren Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, "Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının Ruslarla mücadelesi sonucunda Rus ilerleyişini bu bölgede durdurdukları ve komutanın Enver Paşa olduğu biliniyordu. Burada bulunan eserler de bunu somut olarak belgelemiş oldu" dedi.
Öncel, top parçalarının gerekli bakımları ve restorasyonu yapıldıktan sonra müzede sergileneceğini söyledi.