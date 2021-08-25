Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma keşif

Bulunan parçalara ilişkin bilgi veren Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, "Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının Ruslarla mücadelesi sonucunda Rus ilerleyişini bu bölgede durdurdukları ve komutanın Enver Paşa olduğu biliniyordu. Burada bulunan eserler de bunu somut olarak belgelemiş oldu" dedi.