Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok

Tespit edilen yeni türün kendisinin yanı sıra emekli Prof. Dr. Ahmet Duran, Moskova Üniversitesinden Dmitry Lyskov ve Tahir Samıgullın’in katkılarıyla botanik alanında dünyanın en saygın dergilerinden olan uluslararası hakemli Phytotaxa Dergisi’nde yayınlandığını vurgulayan Paksoy, "Botanik alanında en değerli yayınların, makalelerin basıldığı bir dergidir. Uluslararası hakemli bir dergidir. Phytotaxa Dergisi'ne makalemizi gönderdik ve yaklaşık 5-6 yıl gibi sürede makalemiz basıldı ve bu türü tüm dünyaya tanıtmış olduk. Hem Tunceli hem Türkiye için biyolojik çeşitlilik açısından bir katkı sağlamış olduk. Çünkü bitki dünyada sadece Tunceli’de ve üç noktada; dördüncü noktayı şu ana kadar tespit edemedik" dedi. Yeni tanımladıkları Munzur Çakşırı türünün makalesinde bitkinin koruma statüsüne de değindiklerini bildiren Paksoy, “Bitkinin popülasyonları şu an için iyi ama tehlike altına da girebilir. Bunun sebebi özellikle insan faktörü. İkincisi de otlatma. İnsan faktörü dediğimizde bu madencilik faaliyetleri veya tarım alanı açma işleri. Bu tür faaliyet bitkinin popülasyonunu tehdit edebilir. Tehdit altında en az gördüğümüz yer Karagöl civarı olmasına rağmen orada da otlatma faaliyeti çok yoğun olduğu için popülasyonu baskılıyor. Bu yüzden tehlike altına girebilir diye özellikle belirttik. Bitkinin de korunması gerektiğini bu şekilde belirtmiş olduk. Bundan sonraki iş, koruma görevi milli parklarımıza, orman müdürlüklerimize düşmektedir. Ayrıca bu yöre insanının da bitkiler hakkında özellikle bu endemik tür hakkında daha duyarlı, daha hassas olması bitkinin gelecek nesillere ulaşmasına yardımcı olacaktır” diye konuştu.