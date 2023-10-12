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Tunceli'de polis müdahalesi: 8 gözaltı

Tunceli'de, izinsiz basın açıklaması yapmak isteye gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Tunceli'de polis müdahalesi: 8 gözaltı - Resim: 1

Aralarında Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'nun da olduğu grup, Sanat Sokağı'nda toplanıp, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. 

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Tunceli'de polis müdahalesi: 8 gözaltı - Resim: 2

Polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. 

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Tunceli'de polis müdahalesi: 8 gözaltı - Resim: 3

Buna rağmen açıklama yapacaklarını belirterek pankart açan gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. 

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Tunceli'de polis müdahalesi: 8 gözaltı - Resim: 4

Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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