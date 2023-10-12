Tunceli'de polis müdahalesi: 8 gözaltı
Tunceli'de, izinsiz basın açıklaması yapmak isteye gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Aralarında Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'nun da olduğu grup, Sanat Sokağı'nda toplanıp, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi.
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Polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.
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Buna rağmen açıklama yapacaklarını belirterek pankart açan gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.
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Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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