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Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var - Resim: 1

Her hafta İstanbul’da açıklama yapan ve ‘Cumartesi Anneleri’ olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, basın açıklaması yapmak istedi. 

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Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var - Resim: 2

Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü. 

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Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var - Resim: 3

Polis, grubu abluka altına alarak, valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini söyleyerek, gruba izin vermedi. 

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Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var - Resim: 4

Uyarıya rağmen grup dağılmayınca, arbede çıktı.

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