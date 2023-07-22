Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı.
Her hafta İstanbul’da açıklama yapan ve ‘Cumartesi Anneleri’ olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, basın açıklaması yapmak istedi.
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Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü.
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Polis, grubu abluka altına alarak, valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini söyleyerek, gruba izin vermedi.
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Uyarıya rağmen grup dağılmayınca, arbede çıktı.
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