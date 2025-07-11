Tünel çevresinde toprak kayması: İşçiler göçük altında kaldı
Sivas’ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Malatya karayolu, Yağdonduran Tüneli çevresinde meydana geldi. İddiaya göre tünel çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı.
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Toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan iki işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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