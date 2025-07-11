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Tünel çevresinde toprak kayması: İşçiler göçük altında kaldı

Sivas’ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Tünel çevresinde toprak kayması: İşçiler göçük altında kaldı - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Malatya karayolu, Yağdonduran Tüneli çevresinde meydana geldi. İddiaya göre tünel çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı. 

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Tünel çevresinde toprak kayması: İşçiler göçük altında kaldı - Resim: 2

Toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Tünel çevresinde toprak kayması: İşçiler göçük altında kaldı - Resim: 3

AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan iki işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

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Tünel çevresinde toprak kayması: İşçiler göçük altında kaldı - Resim: 4

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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