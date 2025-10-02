Tünel çıkışında akılalmaz kaza: Halk otobüsü geri geri manevra yapınca...

Tedavisi tamamlanan sürücü, halk otobüsü şoförü Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu. Hukuk mücadelesi başlattığını ifade eden T.A., "Hastaneden geliyordum. Tünelden çıktım sağ şeritte. Viyadüğe doğru ilerliyorum. Belediye otobüsünün havalandırma ızgarası viyadüğün başında düşüyor. Şoför bey 2. tünelin ağzına kadar gidiyor. Oradan geri geri sağ şerifte geri geliyor. Birinci tünelin ağzına. Ben de buradan sağ şeritte tünelden çıktım. Karanlıktan aydınlığa çıktığım anda karşımda belediye otobüsü vardı. Tabii vurmamak için haliyle şoka girdim. Sol şeride geçtim. Sol şeritte direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Arabayı toparlamak için bayağı bir mücadele verdim ama maalesef en son sağ bariyerlere vurup kaza gerçekleştirdim. Ardından peşimden gelen araçtaki vatandaşlar beni çıkarttılar oradan. Araçtan müdahale ettiler. Aracın plakasını falan çektim. Telefona kaydettirdim. Trafik polisleri geldi. Şu anda hukuk mahkemesine başvuruda bulunduk. Bununla ilgili şu anki gelişmeleri bekleyeceğiz. Zararımın giderilmesini istiyorum. Yani büyük bir zarar var şu anda. Yaklaşık 1,5-2 aydır araçsızım. Aracımı yaptıramıyorum da. Onunla ilgili bugün de mahkeme kararıyla zaten bilir kişi geldi. Şu an durum böyle. Mağduruz yani" dedi.