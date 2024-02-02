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  4. Turgut Altınok Ankara'daki emekliler için seçim vaadini duyurdu

Turgut Altınok Ankara'daki emekliler için seçim vaadini duyurdu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan emekliler için seçim vaadini açıkladı.

Turgut Altınok Ankara'daki emekliler için seçim vaadini duyurdu - Resim: 1

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Altınok, Ankara'da yaşayan emeklilere iyi haberi duyurdu.

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Turgut Altınok Ankara'daki emekliler için seçim vaadini duyurdu - Resim: 2

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 5 BİN TL

Altınok, seçimleri kazanmaları halinde ihtiyaç sahibi her emekliye 5 bin lira nakit desteği yapılacağını açıkladı. 

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Turgut Altınok Ankara'daki emekliler için seçim vaadini duyurdu - Resim: 3

Nakit desteğinin hesaplara yatırılacağını aktaran Altınok, doğalgaz desteğini artıracaklarını belirtti.

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Turgut Altınok Ankara'daki emekliler için seçim vaadini duyurdu - Resim: 4

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

Altınok ayrıca evi olmayan vatandaşlarımızın kira öder gibi konut sahibi olacağı sözünü de verdi.

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