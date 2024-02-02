Turgut Altınok Ankara'daki emekliler için seçim vaadini duyurdu
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan emekliler için seçim vaadini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Altınok, Ankara'da yaşayan emeklilere iyi haberi duyurdu.
1 / 4
İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 5 BİN TL
Altınok, seçimleri kazanmaları halinde ihtiyaç sahibi her emekliye 5 bin lira nakit desteği yapılacağını açıkladı.
2 / 4
Nakit desteğinin hesaplara yatırılacağını aktaran Altınok, doğalgaz desteğini artıracaklarını belirtti.
3 / 4
KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK
Altınok ayrıca evi olmayan vatandaşlarımızın kira öder gibi konut sahibi olacağı sözünü de verdi.
4 / 4