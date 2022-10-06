Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektubu oğlu Ahmet Özal açtı

"İşkenceye uğramasınlar"

6 Temmuz 1987'de yazılan mektupta:

"Sevgili beyefendi, yakın zamanda gözaltı haberi gelen bu beş adam; Yusuf Yürekli, İmayet Torunay, Ahmet Özgentürk, Cumali Güven, Özkan Ünlü adına bu yazıyı kaleme alıyorum. Israrla rica ediyorum ki, bu kişiler aileleriyle ve kendilerine atanan yasal temsilcileri ile iletişime geçebilsinler. Ayrıca rica ediyorum bu kişiler, gözaltındayken kötü muamele görüp işkenceye uğramasınlar. Bu kişiler neden gözaltına alındılar? Saygılarımla talep ediyorum ki, haklarında verilen kararlar bana, tüm endişeli vatandaşlara ve topluluklara bildirilsin. Türk yasalarına göre; bu kişiler, duruma özel veya legal olarak değiştirilmediği sürece, 8 Temmuz 1987'den önce serbest bırakılmalı. Lütfen oldukça hassas konuyu inceleyin. Tüm saygılarımla, Orrion Johnson"