Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektubu oğlu Ahmet Özal açtı
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderilen bir mektup 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Oğlu Ahmet Özal mektubu bulan kitapçıya giderek mektubu ilk kez açtı. İşte o mektubun içeriği...
İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, 3 yıl önce bir kitabın içinden Turgut Özal'a gönderilen mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Orrion Johnson isimli bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti. İHA'nın servis ettiği "Turgut Özal'a yazılmış 35 yıllık sır mektup" başlıklı haberin ardından Kocaeli'ye gelen Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, mektubu açtı.
Mektubun, 1987 yılında Adana Valisi Erdoğan Şahinoğlu'na yazıldığı ve bir kopyasının da Turgut Özal'a gönderildiği anlaşıldı.
Mektubu kaleme alan Orrion Johnson isimli kişinin, Türkiye'de tutuklu olan 5 kişiye cezaevinde kötü davranılmamasını istediği ve bu kişilerin neden tutuklu bulunduğunu sorduğu anlaşıldı. Bu kişilerin kim olduğu ve neden tutuklandıkları ise merak konusu oldu.
"İşkenceye uğramasınlar"
6 Temmuz 1987'de yazılan mektupta:
"Sevgili beyefendi, yakın zamanda gözaltı haberi gelen bu beş adam; Yusuf Yürekli, İmayet Torunay, Ahmet Özgentürk, Cumali Güven, Özkan Ünlü adına bu yazıyı kaleme alıyorum. Israrla rica ediyorum ki, bu kişiler aileleriyle ve kendilerine atanan yasal temsilcileri ile iletişime geçebilsinler. Ayrıca rica ediyorum bu kişiler, gözaltındayken kötü muamele görüp işkenceye uğramasınlar. Bu kişiler neden gözaltına alındılar? Saygılarımla talep ediyorum ki, haklarında verilen kararlar bana, tüm endişeli vatandaşlara ve topluluklara bildirilsin. Türk yasalarına göre; bu kişiler, duruma özel veya legal olarak değiştirilmediği sürece, 8 Temmuz 1987'den önce serbest bırakılmalı. Lütfen oldukça hassas konuyu inceleyin. Tüm saygılarımla, Orrion Johnson"