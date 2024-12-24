Turist kafilesini taşıyan otobüs alev topuna döndü

Jandarma ekipleri yangın sebebiyle yolu bir süreliğine kapatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün söndürülmesi ile beraber trafik kontrollü bir şekilde açıldı. Yaşanan olayda kimse yara almazken, alevlere teslim olan otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.