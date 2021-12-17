Turist olarak gelmişti... Devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

'AKILLI SİSTEM ÜZERİNE KURULAN SERA'

Kendi işini kurmayı düşündüğü süreçte devlet tarafından tarım sektörüne destekleme yapıldığını öğrenince çiçek yetiştirmeye karar verdiğini anlatan Aydın, "Çiçekleri çok seviyorum. Destekleme için başvurduk ve bu güzel tesisi kurduk. Araştırırken, kesme gülde üretimin çok fazla olmadığını öğrendim. 'Bu sektörün önü çok açıktır' diye düşündüm. En büyük hedefim ihracat" dedi.