Turist Ömer lakaplı Sadri Alışık'ın vefatının üzerinden tam 27 yıl geçti
Türk sinemasının ünlü isimlerinden olan Turist Ömer Lakaplı Sadri Alışık, 1995 yılında hayata veda etti. Usta oyuncunun vefatının üzerinden tam 27 yıl geçti.
Tarihler 18 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul'da vefat eden Sadri Alışık'tan geriye, rol aldığı 200'ü aşkın Yeşilçam filmi kaldı.
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Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri olan Sadri Alışık, 5 Mart 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi.
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Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan Sadri Alışık, ilk kez 3'üncü sınıfta İstiklal piyesinin Adalı Halil karakterini canlandırmak için sahneye çıktı.
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İstanbul Erkek Lisesi'nde devam eden eğitim hayatı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne taşındı.
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