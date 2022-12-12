Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.
'Turistik Doğu Ekspresi', 2022-2023 döneminin ilk seferini gerçekleştirmek üzere Ankara Tren Garı'ndan hareket etti.
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Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan 'Turistik Doğu Ekspresi', Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.
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Bu yıl 'Turistik Doğu Ekspresi', Ankara'dan 12 Aralık 2022 ile 20 Mart 2023, Kars'tan ise 14 Aralık 2022 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek.
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'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma; Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.
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