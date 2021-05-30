Turistler kısıtlamanın son gününde plajların keyfini çıkardı
Turizm kenti Antalya’da, kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler deniz ve plajın keyfini yaşadı.
Turizm kenti Antalya’da, kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler tam kapanmanın son gününde plajlarda yoğunluk oluşturdu.
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Antalya’nın sahilleri kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlere kaldı. Yüzde 73’lük nemle birlikte 30 dereceyi bulan sıcak havada turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
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5 yıldızlı otellerde konaklayan turistler sabahın erken saatlerinde plaja geldi.
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Bazı turistler Akdeniz’in mavi sularında kulaç atarken, bazıları ise bronzlaşmayı tercih etti.
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