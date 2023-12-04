  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Turizm başkentimiz yine sular altında

Turizm başkentimiz Bodrum yine sular altında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.

Kaynak: DHA / İHA
Turizm başkentimiz Bodrum yine sular altında - Resim: 1

Bodrum’da bugün sağanak yağış etkili oldu. Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. 

1 / 11
Turizm başkentimiz Bodrum yine sular altında - Resim: 2

Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, çöplerle tıkanan mazgallarda yağış boyunca çalışma yaptı. 

2 / 11
Turizm başkentimiz Bodrum yine sular altında - Resim: 3

Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.

3 / 11
Turizm başkentimiz Bodrum yine sular altında - Resim: 4
4 / 11