Turizm başkentimiz Bodrum yine sular altında
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.
Kaynak: DHA / İHA
Bodrum’da bugün sağanak yağış etkili oldu. Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.
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Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, çöplerle tıkanan mazgallarda yağış boyunca çalışma yaptı.
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Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.
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