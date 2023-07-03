Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gençlerden biri aldığı darbe sonucu yerde yığıldı. Tam bu sırada karşı taraftan bir genç ise yerdeki kişinin yüzüne sert bir şekilde tekme attı. Tekmenin sesi görüntülere yansırken, darbeyi alan ve yere yığılan genç uzun süre hareketsiz kaldı.