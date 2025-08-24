Turizm cennetimizi cehenneme çevirecek proje iptal edildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yılda 1 milyon ton üretim planlanan kalker ocağı projesiyle ilgili ÇED başvuru sürecini sonlandırdı. Kalker ocağının kapatılması için mücadele veren Geyikbayırı Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada, bu iptal kararının, Boğaçay ve Çandır Deresi havzasında ekosistemi tehdit eden yeni bir genişleme girişiminin daha engellenmesini sağladığı belirtildi.