Turizm cennetimizi cehenneme çevirecek proje iptal edildi
Antalya'nın doğa harikası ve geniş ormanlık alanlara sahip Hisarçandır bölgesinde, bir firmanın kalker ocağı için başlatılan kapasite artışı talebi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.
Türkiye'nin en önemli endemizm alanlarından biri olan Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır'da, ormanlık alanları da içeren bölgede faaliyet gösteren kalker ocağı, genişleme talebinde bulundu. Daha önce de başvuruları reddedilen firmanın 29 Nisan 2025 tarihli başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü doğrultusunda reddedildi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yılda 1 milyon ton üretim planlanan kalker ocağı projesiyle ilgili ÇED başvuru sürecini sonlandırdı. Kalker ocağının kapatılması için mücadele veren Geyikbayırı Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada, bu iptal kararının, Boğaçay ve Çandır Deresi havzasında ekosistemi tehdit eden yeni bir genişleme girişiminin daha engellenmesini sağladığı belirtildi.
Platformun açıklamasında, duvarlarında Bizans dönemine tarihlenen ve aşı boyasıyla yapılan karaca, geyik figürleri ile yazıt bulunan Karaindibi (İsli) Mağarası'nın koruma alanının 2025 yılı başında genişletildiği ve kapasite artışı başvurusu yapılan alanın tamamının bu koruma sınırlarının içine girdiği de kaydedildi.
Buna rağmen başvuru sürecinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan görüş alınmadığı belirtilen açıklamada, “Bu eksikliği resmi girişimlerimizle ortaya çıkardık ve ilgili kurumların dikkatine sunduk” denildi.