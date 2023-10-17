  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Turizm cennetinde inşaat yasağı sona erdi; kurala uymayanlara ceza yağdı

Turizm cennetinde inşaat yasağı sona erdi; kurala uymayanlara ceza yağdı

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı sona erdi. Yasak süresi boyunca 958 firma hakkında işlem yapılırken, 1295'er lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA
Turizm cennetinde inşaat yasağı sona erdi; kurala uymayanlara ceza yağdı - Resim: 1

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının sona ermesiyle çalışmalar 15 Ekim itibarıyla yeniden başladı.

1 / 6
Turizm cennetinde inşaat yasağı sona erdi; kurala uymayanlara ceza yağdı - Resim: 2

Yarımada genelinde başta Akyarlar, Gümüşlük ve Türkbükü olmak üzere birçok noktada 500'ün üzerinde proje ile inşaat faaliyetleri sürdürülüyor. 

2 / 6
Turizm cennetinde inşaat yasağı sona erdi; kurala uymayanlara ceza yağdı - Resim: 3

5 aylık yasak süresi içerisinde yapılan denetimlerde 958 firmaya işlem yapılarak Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL ceza uyguladı.

3 / 6
Turizm cennetinde inşaat yasağı sona erdi; kurala uymayanlara ceza yağdı - Resim: 4

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız inşaat yapanlara ve inşaat sahalarında ruhsat tabelası asmayanlara yönelik denetimler de sıklaştırıldı. 

4 / 6