Turizm cennetinde inşaat yasağı sona erdi; kurala uymayanlara ceza yağdı
Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı sona erdi. Yasak süresi boyunca 958 firma hakkında işlem yapılırken, 1295'er lira ceza kesildi.
Kaynak: DHA
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının sona ermesiyle çalışmalar 15 Ekim itibarıyla yeniden başladı.
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Yarımada genelinde başta Akyarlar, Gümüşlük ve Türkbükü olmak üzere birçok noktada 500'ün üzerinde proje ile inşaat faaliyetleri sürdürülüyor.
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5 aylık yasak süresi içerisinde yapılan denetimlerde 958 firmaya işlem yapılarak Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL ceza uyguladı.
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Öte yandan zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız inşaat yapanlara ve inşaat sahalarında ruhsat tabelası asmayanlara yönelik denetimler de sıklaştırıldı.
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