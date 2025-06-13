Turizm cennetinde yine bir otel yine yangın kabusu!

MAKİNE DAİRESİNDE ÇIKTI

Yangın sonrası açıklamada bulunan otel sahibi Bahri Ş., "Bu otelin sahibi olduğu şirketin sahibiyim. Yetkilisiyim. Bu otel Alanya Belediyesi tarafından tüm kapılar, giriş çıkış kapılarının tamamı mühürlü. Ama yan otel de mühürlü. Bu otel yangın yönetmeliğine uygun yapıldı. Şu anda hiçbir maddi zarar yok. Maddi zarar da kablo. Kablolar ateş almış; mühürlü olduğu, giremediğimiz için. Yangın makine dairesinde çıktı. Panoların olduğu yer de su almış. Belediyeye defalarca müracaat ettik. 'Bunların önlemini alalım' diye ama izin vermediler. Biz mühürleri şimdi kırdık. Hava sirkülasyonu olmadığı için kablo yanıyor. Çok fazla sis çıkıyor. Dolayısıyla yangın büyük panik oluşturdu" dedi.