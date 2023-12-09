Turizm cennetine kış geldi; yüksek kesimlere kar yağdı

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bu kara yolundan geçişine izin verilmiyor. Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ise 2 santimetreyi bulurken, Antalya kent merkezinden kış mevsimi boyunca izlenebilen Kar Çukuru ve Kuran Dağı zirvelerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.