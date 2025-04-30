Turizmde 2025 hedefleri belli oldu

'BU SENEYE ÖZGÜ TAKVİMSEL FAKTÖRLER VAR'

Bakan Ersoy, “Bu seneki ziyaretçi sayılarına baktığımız zaman ilk çeyrekte 2017'de 4.8 milyon ziyaretçi almıştık. 2017'de, 2024'te 9.1 milyona kadar çıktık. Bu sene ilk çeyrekte 8.9 milyon ziyaretçiyle kapattık. Yıl sonu ortalamasına baktığımız zaman hedefimizin ne olduğunu görüyoruz. Yüzde 4.4'lük artış olduğunu düşünüyoruz. Neler oldu? Şubat özellikle ocak ayını çok başarılı bir şekilde kapattık aslında. Yüzde 5.5'luk bir artışla kapattık. Şubat ayına geldiğimizde ilk çeyrekte ziyaretçi sayılarını etkilen takvimsel faktörler oldu. Bu seneye özgü takvimsel faktörler var. Nedir? Şubat ayı 4 yılda 1, 29 yerine 28 çekiyor. Onun bize etkisi yüzde 3,5'luk bir etkisi var şubat ayına. Bu takvimsel kaymalar mart ayını olumsuz etkilese de ilk çeyreği ama Nisan ayında da olumlu oldu. Mart ayında, -11.6'lık bir geçen seneye göre düşme oldu. Burada şubat ve mart ayıyla ilgili önemli bir konumuz daha var. Geçen seneye göre çok sert geçti hava şartları. Nisan ayı çok iyi başladı. Yüzde 6 bir büyümeyle kapatacak gibi gösteriyor. Bu da ilk 4 ay diye baktığımızda eksi 2.5'u binde 6 artıya getirecek. Yani eksiyi kapatıp Nisan sonu itibariyle artıya geçeceğini gösteriyor ziyaretçi sayısı olarak.