Turizmde kötü haber: Türkiye'yi pahalı bulan turistler rotayı değiştirdi

MISIR, FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Türkiye’ye geçen yıl 5,2 milyon Rus turist geldiğini, bu yıl rakamın 4 milyona gerileyebileceği uyarısında bulunan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobyshchanov, Türkiye’de otel fiyatlarının büyük oranda arttığını belirterek bu durumun talebi olumsuz etkileyeceğini söyledi. STR Global’in verilerine göre Antalya’da nisan ayında günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre yüzde 37,4 artışla 110 Euro, İstanbul’da 138 Euro oldu. Avrupa ortalaması ise yüzde 140 Euro seviyesinde.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk da Türkiye’de enflasyonun rakipleri İspanya ve Yunanistan’a göre daha fazla olduğunu, Rus turistlerin yüksek fiyatlar nedeniyle Mısır’a kaydığını belirterek, “Ruble de değer kaybetti. Bu sebeple ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Son dakikayı bekleyen Ruslar umduğu fiyatları bulamadı” dedi. Rus turistin Mısır’a yönelmesinde bu ülkenin fiyatları düşürmesi de etkili oldu. Mısır otellerinin konaklama tarifeleri 2022’nin başına göre yüzde 50’ye varan oranlarda gerilerken turların fiyatları da sadece bir ayda yüzde 35 düştü. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’a göre en yoğun enflasyon artışı otellerde yaşandı. Dışarı yansıyan artışın yüzde 70’in üzerinde olduğunu belirten Vardar, otellerin maliyetlerinin ise yüzde 100’ün arttığı görüşünde. NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de gıdada yüzde 80, içecekte yüzde 70, enerjide ise yüzde 180 artış yaşandığını ancak bunların tamamını fiyatlara yansıtmadıklarını vurguladı.