Turizmde kötü haber: Türkiye'yi pahalı bulan turistler rotayı değiştirdi
Türkiye'de enflasyonla birlikte otel fiyatlarının artması nedeniyle yabancı turistlerin başka ülkelere yönelmeye başladığı belirtiliyor.
Türkiye'de yükselen enflasyon nedeniyle son bir yılda maliyetlerin yüzde 100 artması, turizm bölgesindeki otel fiyatlarına da yansıdı. Daha önce Rus turist için 200 bin ruble olan Türkiye tatili şu anda 300-400 bin rubleye çıktı.
Ekonomim'den Selenay Yağcı'nın haberine göre Türkiye'de tatil maliyeti, Avrupa pazarında şu anda Yunanistan ile neredeyse aynı ama İspanya’dan pahalı. Rus turistlerin hala biraz son dakikacı olduğunu, Alman turistlerin ise erken rezervasyonla avantajlı biletler aldığını hatırlatan turizmciler, Rus turistte bu yıl kayıp yaşanabileceği uyarısında bulundu. Maliyetler arttıkça oda fiyatlarının da artmak zorunda olduğunu vurgulayan sektör temsilcilerini asıl endişelendiren ise yüksek fiyatlar nedeniyle ekim ayında başlayacak 2024 kontratlarında Avrupalı turistin de yönünü rakiplere çevirmesi.
MISIR, FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
Türkiye’ye geçen yıl 5,2 milyon Rus turist geldiğini, bu yıl rakamın 4 milyona gerileyebileceği uyarısında bulunan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobyshchanov, Türkiye’de otel fiyatlarının büyük oranda arttığını belirterek bu durumun talebi olumsuz etkileyeceğini söyledi. STR Global’in verilerine göre Antalya’da nisan ayında günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre yüzde 37,4 artışla 110 Euro, İstanbul’da 138 Euro oldu. Avrupa ortalaması ise yüzde 140 Euro seviyesinde.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk da Türkiye’de enflasyonun rakipleri İspanya ve Yunanistan’a göre daha fazla olduğunu, Rus turistlerin yüksek fiyatlar nedeniyle Mısır’a kaydığını belirterek, “Ruble de değer kaybetti. Bu sebeple ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Son dakikayı bekleyen Ruslar umduğu fiyatları bulamadı” dedi. Rus turistin Mısır’a yönelmesinde bu ülkenin fiyatları düşürmesi de etkili oldu. Mısır otellerinin konaklama tarifeleri 2022’nin başına göre yüzde 50’ye varan oranlarda gerilerken turların fiyatları da sadece bir ayda yüzde 35 düştü. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’a göre en yoğun enflasyon artışı otellerde yaşandı. Dışarı yansıyan artışın yüzde 70’in üzerinde olduğunu belirten Vardar, otellerin maliyetlerinin ise yüzde 100’ün arttığı görüşünde. NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de gıdada yüzde 80, içecekte yüzde 70, enerjide ise yüzde 180 artış yaşandığını ancak bunların tamamını fiyatlara yansıtmadıklarını vurguladı.
İSPANYA TURLARI TÜRKİYE'DEN UCUZ
İngiltere Tüketiciler Derneği’nin karşılaştırmasına göre yaz sezonunda en ucuz haftalık paket tur 693 sterlinle İspanya’da. Türkiye 800 sterlinle ikinci sırada yer alırken aynı paketin Yunanistan fiyatı 867 sterlin. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 30 ile Yunanistan’da yaşanırken Türkiye paket tur fiyatındaki artış yüzde 21, İspanya’daki fiyat artışı ise yüzde 20. Erken rezervasyon oranının yüksek olması nedeniyle Avrupalı turistin yüzde 80’inin geçen yılın ekim ayından itibaren garantilendiğini hatırlatan Hamit Kuk, asıl sorunun 2024 yaz sezonunda yaşanacağını belirtti. Kuk, “Yüksek fiyatlar rezervasyonları etkiler” dedi.