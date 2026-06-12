Turizmin kalbi Kapalıçarşı'da korkutan yangın
İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da bulunan trafoda yangın çıktı. Yoğun dumanın kapladığı çarşıda vatandaşlar ve esnaf panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Kapalıçarşı'da saat 11.30 sularında bir trafoda yangın meydana geldi. Gelen ilk ihbarların ardından olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tarihi yarımadanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'daki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede bölgeyi yoğun bir duman altında bıraktı. Çıkan karanlık dumanlar nedeniyle çevredeki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşandığı görüldü.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar meydana geldi. Yangının trafoda meydana gelen kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Yangına söndürme tüpüyle müdahale eden Serdar Ç., "İki gündür bir kablo yanığı kokusu alıyorduk. Elektrikçi arkadaşlar gelip bakmışlar. Küçük trafonun içerisine bir kedi girmiş ve ölmüş. Onu gördüğü halde orayı organize etmemişler. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Kısa devre oldu herhalde onu gördük. Yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Daha sonra itfaiye arkadaşlar gelip müdahalede bulundular. Allah'a şükür can kaybı yok ama buranın tarihi yapısına yakışmıyor. Burada elektrikle alakalı ciddi bir güvenlik problemi var. Bu tip şeylerle daha çok karşılaşırız. Bunun için bir önlem alınması lazım. Çok ciddi üzerine düşünülmesi gereken bir durum var" dedi.