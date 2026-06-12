Turizmin kalbi Kapalıçarşı'da korkutan yangın

Yangına söndürme tüpüyle müdahale eden Serdar Ç., "İki gündür bir kablo yanığı kokusu alıyorduk. Elektrikçi arkadaşlar gelip bakmışlar. Küçük trafonun içerisine bir kedi girmiş ve ölmüş. Onu gördüğü halde orayı organize etmemişler. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Kısa devre oldu herhalde onu gördük. Yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Daha sonra itfaiye arkadaşlar gelip müdahalede bulundular. Allah'a şükür can kaybı yok ama buranın tarihi yapısına yakışmıyor. Burada elektrikle alakalı ciddi bir güvenlik problemi var. Bu tip şeylerle daha çok karşılaşırız. Bunun için bir önlem alınması lazım. Çok ciddi üzerine düşünülmesi gereken bir durum var" dedi.