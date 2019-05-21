Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Romanya'ya kalkan avına giden Türk balıkçıların teknesine sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. 3 balıkçının yaralandığı olayda, 5 balıkçı gözaltına alınırken, balıkçı teknesinin batırıldığı iddia edildi.
Olay, Romanya’nın Köstence açıklarında meydana geldi. Ordu’nun Perşembe ilçesinden olduğu öğrenilen 8 balıkçı kalkan avı için Romanya’ya gitti.
Romanya sularında avlandıkları iddiası ile Romanya Sahil Güvenlik ekibi tarafından, Türk balıkçıların teknesi müdahale edildi.
Yaşanan arbede sonrası ve iddiaya göre sahil güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası 3 balıkçının yaralandığı, 5 balıkçının ise gözaltına alındığı belirtildi.