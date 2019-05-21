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  3. 21 Mayıs 2019 13:23

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Romanya'ya kalkan avına giden Türk balıkçıların teknesine sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. 3 balıkçının yaralandığı olayda, 5 balıkçı gözaltına alınırken, balıkçı teknesinin batırıldığı iddia edildi.

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Olay, Romanya’nın Köstence açıklarında meydana geldi. Ordu’nun Perşembe ilçesinden olduğu öğrenilen 8 balıkçı kalkan avı için Romanya’ya gitti.

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Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Romanya sularında avlandıkları iddiası ile Romanya Sahil Güvenlik ekibi tarafından, Türk balıkçıların teknesi müdahale edildi.

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Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Yaşanan arbede sonrası ve iddiaya göre sahil güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası 3 balıkçının yaralandığı, 5 balıkçının ise gözaltına alındığı belirtildi.

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Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Romanya güvenlik güçlerine ait görüntülerde, yaşanan olaylar ve müdahale anı kaydedildi.

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