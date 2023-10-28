Türk bayrağına bir saldırı daha!

İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, şüphelinin Ü.B. olduğunu belirledi. Ekipler Ü.B.'yi gözaltına alacağı sırada bir kişi polise engel olmaya çalışarak devlet büyüklerine hakaret etti. Bunun üzerine ekipler G.Ö. olduğunu tespit ettikleri kişiyi de gözaltına aldı.