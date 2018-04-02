Türk Bayrağını kapan sokağa fırladı
PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyünde teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.
Siirt'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyü sakinleri terör örgütü PKK'yı kınadı. Taziye ziyaretlerinin sürdüğü Ekmekçiler köyünde aralarında kadınların da yer aldığı köy sakinleri, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK" ve "Her şey vatan için" sloganları attı.
Şehit korucu Mehmet Eren'in amcasının oğlu Ayhan Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit güvenlik korucularının ailelerine gönderdiği taziye telgrafını okudu. Daha sonra köy imamı şehitler için dua okudu. Şehit korucu Seyfettin Başkurt'un amcası ve korucu başı Abdurrahman Başkurt, yaptığı açıklamada, korucuların yaklaşık bir yıldır Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağladığını söyledi.
Şehitlerin intikamını mutlaka alacaklarını belirten Başkurt, "PKK başta olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terör örgütü PKK taşeron bir örgüttür, Allah belalarını versin. Ekmekçiler köyü halkı olarak yıllardır terör örgütüyle mücadele ediyoruz. PKK'nın karşısındayız, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." dedi.