Türk Bayrağını kapan sokağa fırladı

Hain saldırıda 25 yaşındaki yeğeni Seyfettin Başkurt'u şehit verdiklerini ifade eden Başkurt, "Diğer korucularım da benim ciğerim ve kardeşlerimdi. Hepsi evli ve çocukları vardı. Bizim ciğerimiz yanıyor, söyleyecek söz bulamıyoruz." diye konuştu.



