Türk bilim adamı koronavirüs aşısı için tarih verdi

İLK SONUÇLAR TEMMUZ BAŞINDA Prof. Şahin, 23 Nisan'da klinik çalışmalar için aşıyı ABD ve Avrupa'da gönüllü insanlara uyguladıklarını belirterek, ilk sonuçları temmuz ayı başında almayı beklediklerini ifade etti. Şahin, hedeflerinin hem etkili bir aşı geliştirmek hem de yeterince aşı üreterek, dünya çapındaki ihtiyacı karşılamak olduğunu açıkladı.