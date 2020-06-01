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  3. 01 Haziran 2020 09:30

Türk bilim adamı koronavirüs aşısı için tarih verdi

Almanya’da koronavirüs aşısı çalışmaları yapan BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz" dedi.

Türk bilim adamı koronavirüs aşısı için tarih verdi

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor.

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Türk bilim adamı koronavirüs aşısı için tarih verdi

Almanya'nın Mainz kentinde bulunan BioNTech araştırma şirketi sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısının klinik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Türk bilim adamı koronavirüs aşısı için tarih verdi

Şahin, geliştirdikleri aşının laboratuvar testlerinin tamamlandığını ve klinik testler için onay aldığını aktardı. 

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Türk bilim adamı koronavirüs aşısı için tarih verdi

İLK SONUÇLAR TEMMUZ BAŞINDA Prof. Şahin, 23 Nisan'da klinik çalışmalar için aşıyı ABD ve Avrupa'da gönüllü insanlara uyguladıklarını belirterek, ilk sonuçları temmuz ayı başında almayı beklediklerini ifade etti. Şahin, hedeflerinin hem etkili bir aşı geliştirmek hem de yeterince aşı üreterek, dünya çapındaki ihtiyacı karşılamak olduğunu açıkladı.

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