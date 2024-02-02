Türk bilim ekibi 96 saat sonra Antarktika'ya ulaştı

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, burada yaptığı açıklamada, İstanbul`dan başlayan yolculuklarının 4`üncü gününde Antarktika`ya vardıklarını ifade ederek, "Güneşli ama soğuk bir Antarktika günü. Şu an 20 Türk bilim insanımız Antarktika`ya indi ve beraberinde 3 lise öğrencimiz var." dedi.