Türk bilim ekibi 96 saat sonra Antarktika'ya ulaştı
8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, 90 saat süren uzun yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşmekte olan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, İstanbul’dan 103 enlem güneye uzanan rotalarıyla 4 gün süren zorlu yolculuğu geride bıraktı.
27 Ocak’ta İstanbul’dan Brezilya Sao Paulo’ya olan ilk uçuşla yolculuklarına başlayan Türk Bilim Heyeti, yaklaşık 24 saatlik 4 ayrı uçak yolculuğu sonrası 13 bin 800 kilometre yol kat ederek 2 ton civarında teknik ekipman ile Antarktika King George Adası’na vardı.
Antarktika Çevre Koruma Protokolü uyarınca kıtaya yerel olmayan canlıların taşınmasını engellemek için titizlikle önemli tedbirler alan sefer ekibi, Antarktika`ya ilk adım attıkları anda uçaktan inerken botlarını dezenfektan solüsyonda temizledi.
8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, burada yaptığı açıklamada, İstanbul`dan başlayan yolculuklarının 4`üncü gününde Antarktika`ya vardıklarını ifade ederek, "Güneşli ama soğuk bir Antarktika günü. Şu an 20 Türk bilim insanımız Antarktika`ya indi ve beraberinde 3 lise öğrencimiz var." dedi.