Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

İHA'nın haberine göre enerji üzerine çalışmalar yapan ce kimyager olan Dr. Aksoy, "Atık Polimerlerden Standart Işıldayan Film Üretim Yöntemi" başlıklı patent buluşu hakkında bilgi vererek hayata geçirilecek bu projenin Türkiye’de yerli ve milli bir ürün olarak enerji sektöründe yer alacağını söyledi. Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için güneş enerjisinin faydaya dönüştürülmesinde Moleküler fotonik teknolojilerinin önemini de vurgulayan Dr. Aksoy, “Bu buluş, akıllı pencere sistemlerinde güneş ışığını hasat ederek, emilen enerjinin daha uzun dalgaboyuna dönüşümünü, ardından da bu yoğunlaşan foton enerjinin polimer kaplama içerisinde lojistiğini esas alan bir prototip yer almaktadır. Atık bir polimer türünün geri kazanımına da odaklandığımız bu çalışma enerji üretiminin bir aracı olarak işlev görecektir. Bu noktada akademik üretkenliğimize odaklanan stratejilerle bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Ev ve iş yerlerine kaplanabilecek olan polimerlerin yüzde 99 oranında atık maddelerden üretildiğini hatırlatan Dr. Erkan Aksoy, "Atık polimerlerin geri kazanılarak, organik güneş yoğunlaştırıcılarında kullanılması çalışmamız. Türkiye Patent ve Marka Kurumundan tescil almıştır. Bu malzememiz, yüzde 99 oranında atık bir polimerin geri kazanılarak, laboratuvar ortamında dönüştürülmesini esas almaktadır. Oldukça düşük miktarlarda organik yarı iletken boyalarımızın katkılanması ile birlikte kendi florasans ışığını yaymaktadır. Bunu akıllı pencere sistemlerine kapladığımızda güneş enerjisini emip, kendi enerjisini üretmektedir. Bu sayede evler kendi elektriklerini üretebilecekler" ifadelerini kullandı.