Türk bilim insanından müthiş icat: El yapımı patlayıcıları uzaktan patlatabiliyor

Sistemin ürettiği yüksek enerjiden bahseden Öksüz “Burada dalga üretiyoruz ve bu yüksek güç bir dalga o kadar yüksek ki Isparta'nın ya da Antalya'nın bir saniyede tükettiği elektriği anında tüketip gönderiyoruz. Ve bunu dalga halinde ürettiğimiz için de bu yayılıyor bu yüksek voltaj elektronik devrelerin artık elektronik devrelerde küçüldükçe bu devrelerin bacaklarında ark yapıp bozulmalarına ve yanmalarına sebep olur. Bu nedenle bu da uydularda kullanılan sistemlerin, uçaklarda kullanılan çipler, kontrol sistemleri, aynı zamanda radarların içindeki sistemler gibi farklı farklı versiyonları var bu sistemin kullanımı için. Bunların hepsini üretebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.