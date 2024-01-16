Türk bilim insanından müthiş icat: El yapımı patlayıcıları uzaktan patlatabiliyor
Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lütfi Öksüz, geliştirdiği sistemle 3 metreden 25 metreye kadar olan derinliklerdeki el yapımı patlayıcıları uzaktan patlatmayı sağlayabildiğini söyledi.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Plazma Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz, 2010 yılında elektromanyetik dalgalara vasıtasıyla el yapımı fünyeyi kısa devre yaptırarak patlatabildikleri sistem geliştirdi.
Uzaktan gönderdikleri dalgaların orada bir ark oluşturduğunu ve bağlantı noktalarında onların elektronik devrelerini yaktıklarını anlatan Öksüz, bu sistem sayesinde yüzeydeki mayın ve el yapımı patlayıcıların uzaktan etkisiz hale getirilebileceğine dikkat çekti.
Ürettiği sistemin savunma sanayinin birçok alanında kullanabileceğini belirten Öksüz “Geliştirdiğimiz yüksek güç mikrodalga sistemini Amerikalı ve Kanadalı arkadaşlarımızla beraber kurduk ve bunu ülkemize kazandırdık. Bu sistemle uyduları, uçakları durdurabilir, düşürebilirsiniz. Tehlikeli araçları durdurabilir aynı zamanda el yapımı patlayıcıları patlatabilirsiniz. Kendi güvenlik sisteminizi oluşturabilirsiniz. Bu sistemle birlikte bir sürü yan ürünleri ortaya çıkacak. Onları yine savunma sanayinde kullanabilirsiniz” dedi.
Sistemin ürettiği yüksek enerjiden bahseden Öksüz “Burada dalga üretiyoruz ve bu yüksek güç bir dalga o kadar yüksek ki Isparta'nın ya da Antalya'nın bir saniyede tükettiği elektriği anında tüketip gönderiyoruz. Ve bunu dalga halinde ürettiğimiz için de bu yayılıyor bu yüksek voltaj elektronik devrelerin artık elektronik devrelerde küçüldükçe bu devrelerin bacaklarında ark yapıp bozulmalarına ve yanmalarına sebep olur. Bu nedenle bu da uydularda kullanılan sistemlerin, uçaklarda kullanılan çipler, kontrol sistemleri, aynı zamanda radarların içindeki sistemler gibi farklı farklı versiyonları var bu sistemin kullanımı için. Bunların hepsini üretebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.