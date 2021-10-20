Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem
Türk bilim insanları isimlerini bir taraftan aşıyla duyururken diğer yandan da önemli bir buluşa imza attılar. Acıbadem Üniversitesi öğretim üyeleri bu konuda çalışma yaptı.
Türk bilim insanları isimlerini bir taraftan aşıyla duyururken diğer yandan da önemli bir buluşa imza attılar. Acıbadem Üniversitesi öğretim üyeleri bu konuda çalışma yaptı.
PCR testleri şu anda sürüntüyle gerçekleştiriliyor ama bu geliştirilen yöntemle birlikte artık ağızdan çalkama yöntemiyle gargara yöntemiyle de bundan sonra PCR testi yapılabilecek.
Peki normal PCR testlerinden farkı ne? Kovid-19 testinde gargara yöntemiyle sonuç nasıl belirlenecek? Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları;
"SÜRÜNTÜ ALMA YÖNTEMİ OLDUKÇA SIKINTILI"
Bu bir yeni örnek alma yöntemi PCR için. Bildiğiniz gibi tüm dünyada şu anda PCR veya antijen testleri Kovid-19 tanısında kullanılıyor. Bunlar için örnek burundan boğaza kadar girilen bir çubukla sürüntü alma şeklinde gerçekleştiriliyor. Fakat bu yöntemin oldukça sıkıntıları var. Çok ağrılı bir yöntem, çocuklarda örnek almak çok daha zor oluyor.