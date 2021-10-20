Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem

"SÜRÜNTÜ ALMA YÖNTEMİ OLDUKÇA SIKINTILI"

Bu bir yeni örnek alma yöntemi PCR için. Bildiğiniz gibi tüm dünyada şu anda PCR veya antijen testleri Kovid-19 tanısında kullanılıyor. Bunlar için örnek burundan boğaza kadar girilen bir çubukla sürüntü alma şeklinde gerçekleştiriliyor. Fakat bu yöntemin oldukça sıkıntıları var. Çok ağrılı bir yöntem, çocuklarda örnek almak çok daha zor oluyor.