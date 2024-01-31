Türk bilim insanlarından dünyanın en kurak noktasına bilim seferi

'DÜNYANIN EN GİZEMLİ KITASI'

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, "Dünyanın en gizemli kıtası; Antarktika. Neredeyse 200 yıl öncesine kadar keşfedilmemiş bir kıtaydı. Neredeyse 2 milyon yıldır yağmur yağmayan, kurak bölgeleri olan bir kıtaya, yağmurun başkenti Rize'den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden 2 bilim insanımız orada araştırma yapmaya gönderiyoruz. Çok ilginç bir kıta; Güney Kutbu'nun en güneyinde. Afrika Kıtası'nın yarı büyüklüğünde, tamamen buzullarla çevrili, neredeyse 2 bin metre kalınlığında zırh gibi kalınlığa sahip buzulları olan dünyanın en soğuk ve en kurak fırtınalı bölgesi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 90 santigrat derecelerin ölçüldüğü, hiç yağmur almayan bir yer. 'Bilimsel araştırmaların yapılabileceği, muhteşem gizemli bir yer' diye düşünüyoruz. Bilim üssümüzün olduğu bölgede coğrafi ve biyolojik olmak üzere her türlü çeşitliliğini ortaya koymakla birlikte, planlanan deneyleri yapma şansları olacak. Üniversitemizden olan bilim insanları orada deneyleri yapıyor olacak. Bu çok heyecan ve gurur verici bir durum" dedi.