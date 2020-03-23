Türk bilim insanlarından Koronavirüs ile mücadelede büyük başarı!

ÖLÇTÜĞÜNÜ YÖNETİRSİN Kitler 3 avroya mal oluyor. Biz ise 7-10 avroya satıyoruz. Burada kit talebi hasta ve ölüm sayısı ile ilgili değil. O ülkenin ne kadar test yapmak istediğiyle ilişkili. Buna baktığımızda ise liderlik Güney Kore'de. Hastalığın zirve yaptığı dönemde günde 20 bin test yaptılar. Ülkemizde ise toplam test sayısı 20 bin civarında. Bu sayı her geçen gün artıyor. Salgının büyümesini bu kitler engelliyor. Ölçebildiğiniz için yönetmek daha kolay oluyor.