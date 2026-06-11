Türk Donanması'ndan dosta güven, düşmana korku! Mavi Vatan'da nefes kesen anlar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen ve en büyük Türk Deniz Kuvvetleri tatbikatlarından olan Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı devam ediyor. Donanma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Dahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılayı'ndan toplam 125 gemi, 60 hava vasıtası ile 18 bin personelin katılımıyla düzenleniyor.