Türk Donanması'ndan dosta güven, düşmana korku! Mavi Vatan'da nefes kesen anlar
Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gövde gösterilerinden biri olan Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı, 125 gemi, 60 hava unsuru ve 18 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de göğüs kabartıyor. Antalya Körfezi'ndeki Seçkin Gözlemci Günü'nde ilk kez 8 güdümlü mermi ve 1 torpido atışı bir arada gerçekleştirilirken, yerli savunma sistemlerimiz ATMACA ve AKYA hedefleri tam isabetle vurdu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen ve en büyük Türk Deniz Kuvvetleri tatbikatlarından olan Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı devam ediyor. Donanma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Dahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılayı'ndan toplam 125 gemi, 60 hava vasıtası ile 18 bin personelin katılımıyla düzenleniyor.
'Harekata Hazırlık ve Fiili Silah Eğitimleri' ile 'Çok Tehditli Ortamda Hareket' faaliyetlerinin ardından bugün, Antalya Körfezi'nde 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri gerçekleştirildi.
Gün içerisinde gerçekleştirilen tatbikata; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve çeşitli ülkelerden ataşeler katıldı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kemalreis Gemisi'nin 19 pare atışı ile selamlandı ve ardından ilk faaliyet senaryo gereği düşman sahillerine kara bombardımanı oldu.
Ardından senaryo gereği düşman denizaltına operasyon düzenlendi. Operasyon sonar daldırması ve flare atılması ile başladı. Deniz Karakol Uçağı ile rextorp atışı ve flare atıldı. TCG Çanakkale, TCG Anadolu'nun bordrasında emercensi satıh yaptı.
Sonrasında yine senaryo gereği TCG Anadolu'ya SH-70 helikopteri ile sıhhiye tahliyesi gerçekleştirildi.