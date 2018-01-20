Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 PYD/PKK'ya bomba yağdırdı.
Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Zeytin Dalı adı verilen harekat kapsamında terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedefleri vuruluyor.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı.