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  3. 20 Ocak 2018 18:11

Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 PYD/PKK'ya bomba yağdırdı.

Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Zeytin Dalı adı verilen harekat kapsamında terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedefleri vuruluyor.

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Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

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Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı.

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Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip 6 noktaya bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçesinindeki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.

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