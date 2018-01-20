Türk F-16'ları bombalıyor ! ÖSO Afrin'e girmeye başladı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Zeytin Dalı adı verilen harekat kapsamında terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedefleri vuruluyor.