Türk hava sahasında imha edilen İran füzesinden ilk görüntüler
İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği sırada havada imha edilen balistik mühimmat Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. Mühimmat parçasının bulunduğu bölgeden ilk görüntüler geldi.
İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçen bir balistik füze, Türk hava sahasına yöneldiği anda Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından vuruldu. Havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı. Bölgeden ilk görüntüler geldi.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde duyulan patlama sesi ve ardından boş bir araziye düşen mühimmat parçası kısa süreli paniğe neden oldu. Yapılan çalışmalarda cismin balistik mühimmat parçası olduğu ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.