Türk İHA'ları için Avrupa'dan dikkat çeken açıklama: ''İş birliğine hazırız''

"TÜRKİYE PAZARI İLE İLGİLİ İNCELEMELERE BAŞLADIK"

Çekya'nın jet ve füze motoru ile uçak ve helikopter havalandırma sistemleri üreten PBS yöneticisi Zdenek Pavlik ise, "Türkiye ve ABD arasındaki sorunları biliyoruz. Biz yüzde 100 Çek firması olarak iş birliğine hazırız. Zaten halihazırda Türkiye pazarı ile ilgili incelemelere başladık" dedi.