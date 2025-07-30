TÜRK-İŞ resti çekti: ''Devlet sözünü tutmalı, Ağustos grev dalgasıyla başlayacak!''

Atalay, alım gücünün düştüğünü belirterek, "Bize diyorlar ki 35-40 bin lira alıyorsunuz. Öyle büyük para ki bin dolar. Yazıklar olsun. Kira 25 bin lira, limon 25 lira, su 80 lira, lahmacun 350 lira. Utanmadan bunun neresini konuşuyoruz? Ülkede şu anda yangınlar devam ediyor. Yangın bölgesinde orman işçileri var. Devlet Su İşleri işçileri var, enerji işçileri var, Karayolları işçileri var. Terör bölgesinde bundan 15 gün evvel şehitlerimiz oldu. Zonguldak'taki madenciler gitti. Mağaradan onlar çıkardı onlar. Grevin zamanı belli, günü belli, saati belli, uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz. Şu anda yetkisini düşüren sendikalar var bizim dışımızda. Günü gelmiş, yetkisini düşürüyor. Adam ağzını açmıyor. İşçisi var orada 250 bin, 300 bin tane ağzını açmıyor, konuşmuyor. Kim konuşuyor? Ben burada, bu ülkede işçi hareketinin buzkıran gemisiyim. Yahu biz ne karar aldıysak siz ona uymak mecburiyetindesiniz. Şimdi bu konuşulanlarla ilgili aradan 10 gün geçti; bu devletin resmi yazısı, Çalışma Bakanlığı'nın yazısı, bakanın altında imzası var. Hepsi burada yazıyor bu konuştuklarımızın. Bunu devlet yerine getirsin. Devletin verdiği sözden 'caydım' deme şansı yok" ifadelerini kullandı.