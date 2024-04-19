Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar
Burdur'da 5 yıl önce hayata geçirilen El Dikimi Top Üretimi Projesi sonrası kooperatifleşen kadınların kuzu derisinden ürettiği bocce toplarına bir Fransız firmadan tam 120 bin adet sipariş geldi.
Kaynak: DHA
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Burdur'da 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında 'El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği' ve 'El Dikimi Top Üretimi Projesi' kapsamında kurs açıldı.
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3 ay süren kurstan sonra bazı kursiyerler evlerinde top dikerken, bazıları da MAKÜ'nün tahsis ettiği atölyede çalışmaya başladı.
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5 yıldır devam eden ve bir gelir kapısı olan projede çalışan kadınlar, ilerleyen süreçte 'Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi' adıyla kooperatifleşti.
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