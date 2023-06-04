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Türk komandosu Kosova yolunda

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komandoların intikale başladığını duyurdu.

Türk komandosu Kosova yolunda - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'daki olaylar sonrası NATO Kosova gücüne tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı bir komando taburunun görevlendirildiğini duyurdu. 

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Türk komandosu Kosova yolunda - Resim: 2

KOMANDOLAR YOLA ÇIKTI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" denildi. (DHA)

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Türk komandosu Kosova yolunda - Resim: 3
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Türk komandosu Kosova yolunda - Resim: 4
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