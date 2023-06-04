Türk komandosu Kosova yolunda
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komandoların intikale başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'daki olaylar sonrası NATO Kosova gücüne tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı bir komando taburunun görevlendirildiğini duyurdu.
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KOMANDOLAR YOLA ÇIKTI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" denildi. (DHA)
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