Türk komandosunun eğitimi nefes kesti
Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyon öncesi Türk komandoların yaptığı eğitimler dikkat çekti.
En zorlu askeri eğitimlerin verildiği yerlerden biri olarak bilinen Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki görüntüler dünya basınının dikkatini çekti. Türk komandosunun yerli ve milli silahlarla yaptığı operasyon tatbikatları herkesi hayran bıraktı. İşte mavi bereli Türk komandoların zorlu eğitimlerinden görüntüler.
Mehmetçik, nefes kesen savaş provasında 6 kategoride 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Komandolar, meskun mahallerde en iyi şekilde muharebe ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor.
Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahaldeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor. Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor.