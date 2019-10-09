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YABANCI AJANSLAR: ''TÜRK ORDUSU SURİYE’YE GİRDİ!''
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  3. 09 Ekim 2019 12:15

Türk komandosunun eğitimi nefes kesti

Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyon öncesi Türk komandoların yaptığı eğitimler dikkat çekti.

Türk komandosunun eğitimi nefes kesti

En zorlu askeri eğitimlerin verildiği yerlerden biri olarak bilinen Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki görüntüler dünya basınının dikkatini çekti. Türk komandosunun yerli ve milli silahlarla yaptığı operasyon tatbikatları herkesi hayran bıraktı. İşte mavi bereli Türk komandoların zorlu eğitimlerinden görüntüler.

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Türk komandosunun eğitimi nefes kesti

Mehmetçik, nefes kesen savaş provasında 6 kategoride 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Komandolar, meskun mahallerde en iyi şekilde muharebe ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor.

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Türk komandosunun eğitimi nefes kesti

Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahaldeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor. Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor.

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Türk komandosunun eğitimi nefes kesti

Türkiye ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla düşmanın korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar, operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

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