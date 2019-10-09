Türk komandosunun eğitimi nefes kesti

Mehmetçik, nefes kesen savaş provasında 6 kategoride 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Komandolar, meskun mahallerde en iyi şekilde muharebe ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor.